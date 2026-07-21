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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Молина о поражении Аргентины в финале ЧМ: «Горд быть частью невероятной команды, которая никогда не жаловалась и всегда шла к цели. Больно, что нам не удалось подарить трофей стране»

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина написал пост по итогам чемпионата мира.  Аргентина уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 и сложила звание чемпиона мира.

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