Скончался актёр Волемир Грузец, снимавшийся в сериале «Морские дьяволы»

О его смерти 17 января сообщили коллеги из Калининградского драматического театраНа 85-м году жизни скончался заслуженный артист Грузинской ССР, актер Волемир Грузец, известный по сериалу «Морские дьяволы».
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