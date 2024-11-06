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Царьград

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Маск рассказал о своих дальнейших действиях в случае победы Трампа

Маск рассказал о своих дальнейших действиях в случае победы Трампа

Миллиардер пообещал улучшить эффективность правительства, если его назначат на постДо того, как станут известны предварительных итоги выборов в США осталось не так много времени.

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