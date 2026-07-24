Лавров ответил Рубио на слова о провале анкориджских соглашений

Глава МИД России заявил, что нужно разобраться, кто именно сорвал договорённости.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения по украинскому урегулированию на саммите в Анкоридже провалились.