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Царьград

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Лавров ответил Рубио на слова о провале анкориджских соглашений

Лавров ответил Рубио на слова о провале анкориджских соглашений

Глава МИД России заявил, что нужно разобраться, кто именно сорвал договорённости.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения по украинскому урегулированию на саммите в Анкоридже провалились.

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