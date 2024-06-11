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400 млн фунтов за «Эвертон» предложил консорциум инвесторов с участием члена королевской семьи Саудовской Аравии

В консорциум входит один из членов королевской семьи Саудовской Аравии, сообщает BBC. В сентябре прошлого года владелец клуба АПЛ Фархад Мошири согласился продать 94% акций «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners, но та в итоге не смогла завершить сделку.

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