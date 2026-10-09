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Путин поблагодарил Меланью Трамп за гуманитарную деятельность

Путин поблагодарил Меланью Трамп за гуманитарную деятельность

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил признательность супруге американского лидера Меланье Трамп за её гуманитарную работу.

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