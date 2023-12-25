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Евстратиев день: 26 декабря будет отмечаться праздник Ведьмины посиделки, имеющий особые приметы, традиции и поверья

Евстратиев день: 26 декабря будет отмечаться праздник Ведьмины посиделки, имеющий особые приметы, традиции и поверья

Евстратиев день: 26 декабря будет отмечаться праздник Ведьмины посиделки, имеющий особые приметы, традиции и поверья Юлия СкворцоваЕжегодно  26 декабря, согласно православным традициям, среди верян принято отмечать Евстратиев день, который также имеет название Ведьмины посиделки.

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