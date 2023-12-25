Евстратиев день: 26 декабря будет отмечаться праздник Ведьмины посиделки, имеющий особые приметы, традиции и поверья Юлия СкворцоваЕжегодно 26 декабря, согласно православным традициям, среди верян принято отмечать Евстратиев день, который также имеет название Ведьмины посиделки.