Локомотив поезда с углем сошел с рельсов у станции Ильинск на Сахалине

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов, Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел ранним утром в 6:00 по сахалинскому времени.
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