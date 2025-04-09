Apple, Nvidia и прочие ИТ-гиганты отыграли падение акций после решения Трампа о та...

Apple, Nvidia и прочие ИТ-гиганты отыграли падение акций после решения Трампа о тарифной паузеТехнологический сектор показал мощный рост после заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о временной приостановке введения пошлин для некоторых стран на 90 дней.
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