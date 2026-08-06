Постоянная угроза БПЛА, но не только. 🔹Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал катастрофически! Пассажиры пересаживают на поезда.
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Постоянная угроза БПЛА, но не только. 🔹Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом упал катастрофически! Пассажиры пересаживают на поезда.