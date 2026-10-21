Lebanon's location on the Eastern Mediterranean, its ports of Beirut and Tripoli, and its proximity to major regional markets offer trade potential.
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