Автозавод в Миассе стал крупнейшим челябинским импортером из Беларуси. Фото

Автозавод «Урал» в Миассе стал крупнейшим в Челябинской области импортером из Беларуси. Как 12 октября заявил губернатор Алексей Текслер, предприятия обеих стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.
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