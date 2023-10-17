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Мировое обозрение

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ASML предупредила, что новые экспортные ограничения США нанесут урон её бизнесу

ASML предупредила, что новые экспортные ограничения США нанесут урон её бизнесу

Введение администрацией Джо Байдена новых экспортных правил на поставки в Китай чипов и оборудования для их производства негативно отразятся на продажах ASML Holding NV в этой стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщили в компании агентству Bloomberg.

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