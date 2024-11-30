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Закрытия заводов не избежать: глава Volkswagen рассказал о перспективах бренда

Закрытия заводов не избежать: глава Volkswagen рассказал о перспективах бренда

Немецкий автогигант Volkswagen оказался перед сложным выбором: ради выживания в условиях жесткой конкуренции и падения спроса компания намерена сократить расходы на €4 млрд, что неизбежно повлечёт за собой закрытие заводов в Германии и увольнение рабочих.

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