Таки сдал назад: лидер российских мусульман Мухетдинов согласился избавиться от скандальной картины с пиром на телах русских князей

БлокнотРУ В скандальной истории с картиной в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, где язычники пируют на телах убитых ими русских князей, похоже, поставлена точка.
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