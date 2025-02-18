Таки сдал назад: лидер российских мусульман Мухетдинов согласился избавиться от скандальной картины с пиром на телах русских князей

ЭтотДУМ незаконная организация ао своей сути. Рассадние русофобии. При ЖЕЛАНИИ всегда можно найти МАССУ нарушений Законов России. Главное - ЖЕЛАНИЕ ОЧИСТИТЬ РОССИЮ ОТ РУСОФОБОВ. и БЕЗ ЗАМЕНЫ НА ДРУГИХ.

Александр Павлов

Не от картины в кабинете Дамира нужно избавляться, а от него самого в стране, пока не поздно! Все статьи к нему уже применимы, только наши твари еще не сподобились.