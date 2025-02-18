Медвежий угол
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Медвежий угол

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Таки сдал назад: лидер российских мусульман Мухетдинов согласился избавиться от скандальной картины с пиром на телах русских князей

Таки сдал назад: лидер российских мусульман Мухетдинов согласился избавиться от скандальной картины с пиром на телах русских князей

БлокнотРУ В скандальной истории с картиной в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, где язычники пируют на телах убитых ими русских князей, похоже, поставлена точка.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ЭтотДУМ незаконная организация ао своей сути. Рассадние русофобии. При ЖЕЛАНИИ всегда можно найти МАССУ нарушений Законов России. Главное - ЖЕЛАНИЕ ОЧИСТИТЬ РОССИЮ ОТ РУСОФОБОВ. и БЕЗ ЗАМЕНЫ НА ДРУГИХ.
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6 час.
Александр Попов
На КОЛ ОСИНОВЫЙ в ауле.
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6 час.
Александр Павлов
Не от картины в кабинете Дамира нужно избавляться, а от него самого в стране, пока не поздно! Все статьи к нему уже применимы, только наши твари еще не сподобились.
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6 час.
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