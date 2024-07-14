Карл III поддержал Англию после 1:2 от Испании: «Выход в финал чемпионата Европы – сам по себе великое достижение. Не сомневаюсь, что впереди вас ждет множество триумфальных побед»

В финале чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счетом 1:2. «Несмотря на то, что победа ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой и со всей моей семьей и призываем вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко.