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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл III поддержал Англию после 1:2 от Испании: «Выход в финал чемпионата Европы – сам по себе великое достижение. Не сомневаюсь, что впереди вас ждет множество триумфальных побед»

Карл III поддержал Англию после 1:2 от Испании: «Выход в финал чемпионата Европы – сам по себе великое достижение. Не сомневаюсь, что впереди вас ждет множество триумфальных побед»

В финале чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счетом 1:2. «Несмотря на то, что победа ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой и со всей моей семьей и призываем вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко.

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