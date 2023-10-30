Мухин не может вылететь на операцию из-за проблем с немецкой визой

Полузащитника ЦСКА Максима Мухина, получившего серьезную травму колена, не пускают в Германию. Об этом рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после вчерашнего матча РПЛ с «Карснодаром» (1:0): «Мухин пока не улетел.
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