Мопс случайно сжег на плите ноутбук за сто тысяч рублей

Домашний питомец по кличке Пахом случайно стал виновником происшествия. Пока хозяйки не было дома, он каким-то образом включил электроплиту, на которой стоял дорогой ноутбук, сообщила Общественная Служба Новостей.
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