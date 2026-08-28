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Ямалец занял второе место на международном фестивале «Праздник топора»

Ямалец занял второе место на международном фестивале «Праздник топора»

Житель Ямальского района Никита Хороля стал призером международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» в Томской области.

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