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Царьград

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Баталина раскрыла, как жилье влияет на рождение детей в России

Баталина раскрыла, как жилье влияет на рождение детей в России

Первый замминистра труда РФ Ольга Баталина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявила, что жилье входит в тройку ключевых факторов, которые влияют на решение семьи о рождении ребенка.

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