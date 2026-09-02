Баталина раскрыла, как жилье влияет на рождение детей в России

Первый замминистра труда РФ Ольга Баталина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявила, что жилье входит в тройку ключевых факторов, которые влияют на решение семьи о рождении ребенка.
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