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    "Сомневаюсь я, однако"! Помнится - и ИЗНАЧАЛЬНЫЕ бандеровцы, куролесившие во время Великой Отечественной войны, получ...Подкрепление приш...
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Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"

Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Военный эксперт полковник Геннадий Алёхин сообщил о новых солдатах армии России.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Вот военкоры брехуны,раструбили во всех лентах об участии корейцев захвате Плёхово.Удачи бойцам  батальона имени Богдана Хмельницкого.
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16 час.
Алексей Горшков
&quot;Сомневаюсь я, однако&quot;! Помнится - и ИЗНАЧАЛЬНЫЕ бандеровцы, куролесившие во время Великой Отечественной войны, получив ПРИКАЗ своего БАНДЕРОВСКОГО руководства, переходили на нашу сторону, чтобы ВНЕДРИВШИСЬ в партийные и советские органы СССР, гадить изнутри! Многие партийные, комсомольские работники УССР оказались &quot;щирыми&quot; бандеровцами - одна Фарион чего стоит! Не стоит нам наступать на &quot;старые грабли&quot; - мы же сами видели К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ !!! И в участие корейцев как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее &quot;скакуасам&quot;, чтобы больше средств наклянчить у Запада, НО НЕ НАМ !!! Вообще-то мы и сами справляемся, хотя в участии иностранцев на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ по согласованию с НАШИМИ ВЛАСТЯМИ лично я ничего противозаконного не вижу! Северокорейцам, конечно нужен боевой опыт, и я даже не исключаю,что они там есть, НО(!) не подразделениями, а ВНУТРИ НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, маскируясь под бурятов, алтайцев, тувинцев и т.д. - короче под россиян монголоидной расы. В общем - &quot;ЛИ - СИ -ЦЫН&quot; НАОБОРОТ !!!
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9 час.

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