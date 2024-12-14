Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Военный эксперт полковник Геннадий Алёхин сообщил о новых солдатах армии России.
Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"
Комментарии
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Иван Ураганов
Вот военкоры брехуны,раструбили во всех лентах об участии корейцев захвате Плёхово.Удачи бойцам батальона имени Богдана Хмельницкого.
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16 час.
Алексей Горшков
"Сомневаюсь я, однако"! Помнится - и ИЗНАЧАЛЬНЫЕ бандеровцы, куролесившие во время Великой Отечественной войны, получив ПРИКАЗ своего БАНДЕРОВСКОГО руководства, переходили на нашу сторону, чтобы ВНЕДРИВШИСЬ в партийные и советские органы СССР, гадить изнутри! Многие партийные, комсомольские работники УССР оказались "щирыми" бандеровцами - одна Фарион чего стоит! Не стоит нам наступать на "старые грабли" - мы же сами видели К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ !!! И в участие корейцев как-то НЕ ВЕРИТСЯ !!! Такая информация нужнее "скакуасам", чтобы больше средств наклянчить у Запада, НО НЕ НАМ !!! Вообще-то мы и сами справляемся, хотя в участии иностранцев на НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ по согласованию с НАШИМИ ВЛАСТЯМИ лично я ничего противозаконного не вижу! Северокорейцам, конечно нужен боевой опыт, и я даже не исключаю,что они там есть, НО(!) не подразделениями, а ВНУТРИ НАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, маскируясь под бурятов, алтайцев, тувинцев и т.д. - короче под россиян монголоидной расы. В общем - "ЛИ - СИ -ЦЫН" НАОБОРОТ !!!
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9 час.
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