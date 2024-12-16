Медвежий угол
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Медвежий угол

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Отомстить за Бабий Яр

Отомстить за Бабий Яр

Наш источник в ОП руины рассказал, что вчера Зеленский на ставке заявил о том, что «мы продолжим наносить ракетные удары по территории России, не смотря на угрозу уничтожения всей критической инфраструктуры в стране».

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Комментарии
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Геннадий Гудков
👍❗👍
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2 час.
Сергей Тюрин
Девиз сьогодняшнiх хохлiв:  &quot;Веруем, бо дебiлы&quot;.
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2 час.
ВИ
Виктория Иванова
Сняли с языка! Увидела эти три семитских профиля и, сразу в голову пришло, что они,  &quot;горячо&quot; радеют за хохлов, за их безопасность, за православную церковь и т.д. 😏
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1 час.

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