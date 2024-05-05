Российский СПГ в Европе: игра в кошки-мышки

Россия наращивает экспорт СПГ в Европу Россия в апреле 2024 года направила на рынок Европы 46% от всех своих экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ), в то время как в Азию ушло 34%, а 20% отображаются в статистике как "направленные в неизвестном направлении".