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Реактивная эволюция: Россия уже бьет «Геранью-5» по Киеву и пойдет дальше — Флеш

Россия в следующем году будет наращивать производство дешевых реактивных ракет. Об этом заявил в эфире «Единых теленовостей» советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

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