🤯 +1 фобия: Через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком, предупреждают врачи Бактерия попадает в организм через рану во время насаживания мяса на шампур.
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🤯 +1 фобия: Через шампур для шашлыков можно заразиться столбняком, предупреждают врачи Бактерия попадает в организм через рану во время насаживания мяса на шампур.