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Калужские новости

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Калуга заняла 4 место в рейтинге городов России по качеству жизни

Калуга заняла 4 место в рейтинге городов России по качеству жизни

По итогам 1 квартала 2024 года Калуга вошла в пятерку городов России по по качеству жизни. За год регион значительно улучшил показатели и поднялся с 7-го на 4-е местоФинансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг городов России по качеству жизни.

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