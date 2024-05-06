Калуга заняла 4 место в рейтинге городов России по качеству жизни

По итогам 1 квартала 2024 года Калуга вошла в пятерку городов России по по качеству жизни. За год регион значительно улучшил показатели и поднялся с 7-го на 4-е местоФинансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг городов России по качеству жизни.