В РАН рассказали, чем грозит извержение вулкана исландскому городу Гриндавик

В исландском городе Гриндавик могут быть перерезаны коммуникации из-за извержения вулкана Рейкьянес. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М.
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