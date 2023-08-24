Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Максим Траньков: «Пообщался с Костомаровым еще до его выхода на лед. Он остался тем же жизнерадостным человеком»

«Мне удалось пообщаться с Романом Костомаровым еще до его выхода на лед. Могу сказать, что внутри он остался тем же жизнерадостным и жизнелюбивым человеком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх