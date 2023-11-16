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Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кингз» и поднялся на 5-ю строчку в истории

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кингз» и поднялся на 5-ю строчку в истории

«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125. Суперзвезда «озерников» Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

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