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Царьград

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"Я открыла фото и обмерла": Мистика освобождённой Авдеевки - как детский талисман уберёг память о бойце "Санте"

Приехавшая в родную Авдеевку Юлия Андриенко столкнулась с мистикой освобождённого города - связь с прошлым оказалась крепче, чем она думала.

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