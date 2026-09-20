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Двое человек погибли при атаке ВСУ на Московскую область

В период с 3:00 до 5:00 утра мск в семнадцати округах Московской области были уничтожены и нейтрализованы 249 БПЛА ВСУ силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

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