Группа «Инь-Ян» выступит на фестивале «Счастье чистой воды» в Иркутске

На летнем фестивале «Счастье чистой воды» 18 августа выступит российская поп-группа «Инь-Ян». Концерт начнется в 20:00 возле памятника Александру III и станет подарком для иркутян и гостей города от компании «Фармасинтез».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии