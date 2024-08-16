Львова-Белова: из Курской области эвакуируют девять семей с 50 детьми

Из приграничных районов Курской области эвакуируют девять семей, в которых воспитываются 50 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире радиостанции Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии