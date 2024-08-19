Западная пресса продолжает порционно сливать подноготную курской операции ВСУ. Как сообщает The Economist со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, о вторжения не знали ни руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак, ни западные спонсоры Украины.