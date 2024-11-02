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Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон»

«Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Бурк – Страсбур 89:96 (16:17, 29:27, 20:24, 24:28) Дата проведения 2 ноября, 20.

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