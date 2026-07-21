Полиция Хорватии уничтожила авиабомбы в обмелевшем Дунае

На северо-востоке Хорватии в Дунае из-за низкого уровня воды нашли авиабомбы времен Второй мировой. После находки 17 и 20 июля, полиция уничтожила боеприпасы контролируемыми взрывами для предотвращения опасности.
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