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Царьград

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Полиция Хорватии уничтожила авиабомбы в обмелевшем Дунае

Полиция Хорватии уничтожила авиабомбы в обмелевшем Дунае

На северо-востоке Хорватии в Дунае из-за низкого уровня воды нашли авиабомбы времен Второй мировой. После находки 17 и 20 июля, полиция уничтожила боеприпасы контролируемыми взрывами для предотвращения опасности.

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