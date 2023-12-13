Дирекция по транспорту: рейд в Севастопольской бухте открыли после приостановки

Рейд в Севастопольской бухте возобновился после кратковременного перерыва. Об этом сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя в своем Telegram-канале.
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