В Китае наблюдается стабильное развитие производительности нового качества

В прошлом году Китай поднялся на 11-е место в рейтинге Глобального инновационного индекса, став одним из экономических субъектов, чей инновационный потенциал показал наибольший рост за последние десять лет.
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