Депутат Миронов призвал ввести мораторий на инициативы властей, повышающие инфляцию

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести пятилетний мораторий на приятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен.