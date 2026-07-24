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Газета.ру

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Депутат Миронов призвал ввести мораторий на инициативы властей, повышающие инфляцию

Депутат Миронов призвал ввести мораторий на инициативы властей, повышающие инфляцию

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести пятилетний мораторий на приятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен.

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