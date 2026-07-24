Депутат Миронов призвал ввести мораторий на инициативы властей, повышающие инфляцию

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением ввести пятилетний мораторий на приятие любых нормативных актов, которые повлекут за собой увеличение себестоимости производства и рост цен.
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