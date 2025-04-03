Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Обиженка" Кая Каллас раскрыла, на что рассчитывает Европа в борьбе с Трампом

"Обиженка" Кая Каллас раскрыла, на что рассчитывает Европа в борьбе с Трампом

БлокнотРУ После того, как план главных воинствующих дам европейской политики Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас найти и направить 800 млрд евро на создание армии в ЕС провалился, тактика поменялась.

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