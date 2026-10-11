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Кто съел тираннозавра? Ученые раскрыли тайну древней пищевой цепи

Кто съел тираннозавра? Ученые раскрыли тайну древней пищевой цепи

Представьте себе: вы — верховный хищник позднего мелового периода, достигающий шести метров в длину и весящий более 500 килограммов.

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