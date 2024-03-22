«Это выборы без выбора»: как на Западе оценили победу Путина

На Западе негативно восприняли предварительные итоги голосования на выборах в России. В ЕС заявили, что у россиян якобы не было настоящего выбора, в ФРГ сообщили, что не только не поздравят Путина с победой, но и не будут называть его президентом в официальных документах.
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