Ольга Бузова призналась, что устает на работе

Певица и телеведущая Ольга Бузова развеяла слухи о возможном перегорании из-за напряженного графика. Как сообщает «Пятый канал», на закрытом пресс-показе своего нового кино-клипа на трек «Позови» она рассказала журналистам о своем отношении к усталости и ментальному здоровью.