Полиция в Германии расследует угрозы здоровью и жизни, поступившие в адрес мэра города Эслинген-на-Неккаре в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг Маттиаса Клопфера после выдачи им разрешения на установку статуи дьявола (сатанизм — движение признано экстремистским и запрещено в России) у здания городской ратуши.