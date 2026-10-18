Полиция в Германии расследует угрозы здоровью и жизни, поступившие в адрес мэра города Эслинген-на-Неккаре в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг Маттиаса Клопфера после выдачи им разрешения на установку статуи дьявола (сатанизм — движение признано экстремистским и запрещено в России) у здания городской ратуши.
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