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В Госдуме предупредили о штрафах за борщевик на даче

В Госдуме предупредили о штрафах за борщевик на даче

Алексей Говырин, депутат Государственной Думы и один из авторов нового законопроекта о борьбе с борщевиком заявил, что садоводы могут быть оштрафованы до 5 тысяч рублей, если на их земельном участке обнаруживается борщевик Штраф будет наложен,  даже если растение произрастает за пределами ограждения участка, пишет РИА Новости Говырин также подчеркнул, что санкции также распространяются на владельцев коммерческой недвижимости.

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