Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О проблемах с национальной идентичностью

Мы,   русские  -   самый   свободный  в  мире   народ.    Это   на  Западе   живут  генетические     рабы,   вынужденные    шпарить    строго   по  методичкам    вашингтонского  обкома  и  брюссельского    горкома (а  кто      посмеет   отклониться  от  методички,  того    сразу  отменят),    а  мы,  русские,  можем  выражать     несогласие   даже    с  наиболее  уважаемыми  иерархами    церкви  и  с  Президентом:  вот      как  только  Владыка  Тихон (Шевкунов)   сравнил  зачем-то   Крым  с  Колымой,   так  добрые    русские  люди    сразу    сказали,  что  их очень   огорчило такое  сравнение.

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