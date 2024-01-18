Франция начинает поставку авиабомб AASM для Украины

Франция намерена продолжать поддерживать Украину в борьбе против России. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что страна планирует поставлять авиабомбы AASM, которые были адаптированы под советские самолеты «МиГ» и «Сухой».
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