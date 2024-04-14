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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян о россиянах в Ла Лиге: «Надеюсь, кто-то еще сможет приехать. Например, Тюкавин. В России есть хорошие футболисты» 

- В Ла Лиге было много высококлассных российских игроков, таких как Карпин, Онопко, Мостовой, но сейчас только вы один.

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