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BBC: ВСУ приказали удерживать позиции под Курском до инаугурации Трампа

BBC: ВСУ приказали удерживать позиции под Курском до инаугурации Трампа

Спустя почти четыре месяца с начала операции в Курской области украинские военные стали терять мотивацию сражаться – некоторые и вовсе считают, что подразделения следует вывести из российского региона для переброски в более горячие зоны СВО, поскольку они хотят защищать то, что осталось от Украины.

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