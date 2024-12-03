BBC: ВСУ приказали удерживать позиции под Курском до инаугурации Трампа

Спустя почти четыре месяца с начала операции в Курской области украинские военные стали терять мотивацию сражаться – некоторые и вовсе считают, что подразделения следует вывести из российского региона для переброски в более горячие зоны СВО, поскольку они хотят защищать то, что осталось от Украины.