В Тамбовской области возбудили 6 уголовных дел из-за краж с бывшей табачной фабрики

В Моршанске возбудили ещё 2 уголовных дела по фактам краж с бывшей табачной фабрики. В ходе расследования ранее возбуждённых 4 уголовных дел сотрудники полиции продолжают выявлять новые преступные эпизоды.
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