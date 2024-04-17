Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Нашли время. ЛУЧШЕ ШЕЙТЕ ЖЕЛТЫЕ ФЛАНЕЛЕВЫЕ ЮБКИ ДЛЯ БЕДНЫХ!...В России хотят во...
  • Сергей Дмитриев
    Электросамокаты это эффектный способ обездвижить ребёнка, лишить его возможности укреплять координацию движений и зад...Названы главные о...
  • Руслан Техажев
    А какая зарплата у мэра этого города? Думаю одной третьей части хватит на реставрацию данного объекта!Дом на углу улиц ...

В Тамбовской области возбудили 6 уголовных дел из-за краж с бывшей табачной фабрики

В Тамбовской области возбудили 6 уголовных дел из-за краж с бывшей табачной фабрики

В Моршанске возбудили ещё 2 уголовных дела по фактам краж с бывшей табачной фабрики. В ходе расследования ранее возбуждённых 4 уголовных дел сотрудники полиции продолжают выявлять новые преступные эпизоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх